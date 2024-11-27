Игру «Смуту» и образовательные приложения на ее основе скачали один миллион раз

Компьютерную игру «Смута» и образовательные приложения «Смутное время» на ее основе скачали один миллион раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании разработчика «Сайберия нова».

«Смута» — масштабная компьютерная игра в жанре action/RPG от третьего лица. Выход состоялся 4 апреля 2024 года при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Действие игры разворачивается в 1612 году. Сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Игра разработана «Сайберия нова», — напомнили в агентстве.

В пресс-службе тем временем отметили, что, перешагнув порог в миллион скачиваний, теперь думают о расширении серии образовательных приложений, а также продолжений сюжетной линии игры.

Интерес геймеров к самой игре подстегнул их переходить на обучающие платформы и узнавать больше о таком периоде в российской истории, как Смутное время. Отмечается, что к игре уже присоединились игроки из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии.

Студию «Сайберия нова» основали в Новосибирске в 2015 году. Сначала команда работала со сложными игровыми прототипами, созданными на Unity и Unreal, а также на графическом аутсорсе для крупных международных компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ.