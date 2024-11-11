Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ

Компания «Сайберия нова» предлагает пользователям бесплатно поиграть в «Смуту». Такая возможность появится у посетителей более чем 1,5 тысячи компьютерных клубов в России. Решение нацелено на популяризацию истории, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии-разработчика.

«Смута» — компьютерная игра в жанре action/RPG, которой пользователь принимает участие от третьего лица. Она стала доступна 4 апреля 2024 года. В игре разворачиваются события 1612 года, а ее сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Разработка принадлежит компании «Сайберия нова».

В пресс-службе студии уточнили, что разработчик предоставит каждому компьютерному клубу-партнеру Langame 20 бесплатных ключей на VK Play, благодаря которым игру будет возможно скачать. Компьютерные клубы Langame охватывают десятки городов России, их проходимость — свыше 2,8 миллиона любителей видеоигр.

«Такое партнерство позволит еще большему числу игроков протестировать „Смуту“ на 50 тысячах качественных и мощных компьютерах и узнать историю Смутного времени», — отметили в компании.

Гендиректор экосистемы Langame Дмитрий Лукин обратил внимание, что «Смута», будучи отечественным продуктом, — важное открытие для компьютерных клубов, где в основном работают с иностранными массовыми играми.

«Возможность бесплатно поиграть в „Смуту“ позволит окунуться в игровой процесс, прослушать диалоги и лучше разобраться в сюжете», — прокомментировал Лукин.

Генеральный директор компании «Сайберия нова» же подчеркнул, что компьютерные клубы позволяют поиграть на мощном компьютере даже тем, кто не может себе позволить такую «машину». По его словам, в самой игре высококачественная графика, которую слабое «железо» не потянет. Если дома нет современного компьютера, выход есть — иди в клубы.

«Это позволит охватить еще большее число людей, которые лучше узнают историю своей Родины, будут гордиться подвигами славных предков», — сказал гендиректор компании «Сайберия нова».

Студию «Сайберия нова» основали в Новосибирске в 2015 году. Сначала команда работала со сложными игровыми прототипами, созданными на Unity и Unreal, а также на графическом аутсорсе для крупных международных компаний.