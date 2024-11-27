Правящая партия Грузии определилась с кандидатом в президенты

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Выборы главы государства пройдут 14 декабря.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Правящая партия Грузии представила кандидатуру на пост президента. Это депутат Михаил Кавелашвили, которого эксперты называют полной противоположностью нынешней главе государства.

Кавелашвили — ярый противник иностранного влияния, состоит в организации «Сила народа», которая отличается антизападной риторикой. 53-летний Михаил Кавелашвили в прошлом — советский и грузинский футболист. С 2016 года является депутатом парламента от «Грузинской мечты».

Выборы пройдут 14 декабря. Главу государства впервые изберут не всеобщим голосованием, а коллегия из 300 выборщиков. Оппозиция пока не заявляла о том, будет ли выдвигать своего кандидата.

Последнее время Тбилиси сталкивается с очередной попыткой «цветной революции». При этом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что усилия Запада совершить государственный переворот в Грузии не приведут к успеху, так как правящая партия «Грузинская мечта» встала на защиту национальных интересов своей страны.

Ранее рассказывал о том, что происходит в Тбилиси после попытки устроить «грузинский Майдан».

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