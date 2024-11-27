В Грузии сегодня назовут дату будущих президентских выборов. Глава государства должен быть избран до конца текущего года. Решение принято на заседании парламента нового созыва, который впервые после распада СССР будет представлен одной партией — «Грузинской мечтой».

По итогам октябрьских выборов она получила 61 мандат из 150. Проевропейская оппозиция так и не признала эти результаты и отказалась работать в парламенте. С подробностями из Тбилиси — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Первые провокации у здания грузинского парламента протестующие начали во время заседания депутатов: они стали биться в железные ограждения на входе и забрасывать фасад яйцами. Митингующие требовали пересмотра итогов парламентских выборов и проведения новых.

Протестующих хватило меньше чем на сутки. У здания парламента осталось немного активистов, больше коммунальщиков. Также покидать территорию парламента начали сотрудники полиции, дежурить остались одна машина правоохранителей и карета скорой помощи.

Это максимум, на что оказались способны демонстранты. Сегодня даже они поняли — протест выдохся. А ведь акции обещали быть масштабными и по количеству людей, и по громким речам.

Выйти на улицы сразу после выборов людей призывала сама президент Грузии Саломе Зурабишвили, но с каждым днем протесты тлели, как костер напротив парламента. Сторонников оказалось не так много, как хотела того оппозиция — не помогла и массовка студентов, которую привезли из соседних городов.

«Люди не вышли, потому что чувствуют, что сама оппозиция раскачивается, у них нет плана. А когда был закон об иноагентах, когда этот закон затронул их „кровные“ финансовые интересы, там тысячами выходили, перекрывали дороги», — рассказал председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Результаты парламентских выборов оппозиция так и не смогла оспорить — Конституционный суд Грузии и некоторые страны, как Китай, Саудовская Аравия, Венгрия, признали итоги легитимными. Депутаты спокойно провели заседание, утвердили кабинет министров, председателей комитетов и поздравили друг друга с назначением.

«Хочу сказать большое спасибо, что в такой критической ситуации вы провели заседание. И спасибо представителям СМИ, которые освещали нас», — сказал председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.

Технология Майдана дала сбой. Все было как на Украине, но с обратным результатом. Не помог грузинской оппозиции ни десант европейских послов, ни палаточный лагерь демонстрантов, ни повсеместные флаги США, Евросоюза, НАТО и Украины. Большинство жителей страны, проголосовавших за «Грузинскую мечту», как раз были против вмешательства извне и выступали за налаживание отношений с Россией.

«Сами видите, что творится. Я сам — бывший фронтовик, хочу, чтобы был мир», — сказал житель Грузии Леван Тедорадзе.

В проигрыше оказалась и сама президент Саломе Зурабишвили. На посту главы Грузии ей осталось совсем недолго. Выборы состоятся до конца 2024 года.