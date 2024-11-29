Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 декабря

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 2 по 8 декабря.

Сильная космическая энергия Солнца и ретроградного Меркурия сосредоточена в огненном пространстве Стрельца и участвует в напряженной планетарной конфигурации. В плюсе — активизируются умственные процессы, общительность и красноречие, способность анализировать и перерабатывать информацию.

Хорошие возможности выделиться за счет своего интеллекта и речи, наладить нужные связи, особенно с теми людьми, с кем ранее не получалось найти общий язык. Благоприятное время, чтобы вернуться к научной работе или исследовательской деятельности.

В минусе — ваши речи направлены против вас, трудно сосредоточиться, а ум слишком зависим от эмоций. Учащаются споры и перебранки с теми, кто не согласен с вашей позицией, усиливается желание властвовать и командовать. Но лучше не вступать в дискуссии с вышестоящими и власть имущими лицами, особенно если не уверены в своей правоте на все сто.

Морально нравственные ценности и представления об общественно-политической жизни также могут быть искажены вследствие сильного субъективизма.

Астросовет таков — перед любым выступлением пишите план и строго его придерживайтесь, исключите из своего поля болтунов и недалеких людей, а в процессе диалога, в первую очередь, выслушайте собеседника, а только потом давайте свой ответ.

Важно не суетиться и не тревожиться по пустякам, а подходить ко всему с юмором и разряжать напряженные ситуации хорошей шуткой.

С 7 декабря наступает период, который может дать начало преобразованиям и переменам в нашей общественной и личной жизни.

Марс в знаке Льва разворачивается в ретроградный ход, что препятствует активному продвижению вперед и действиям на перспективу, особенно в социуме, бизнесе и спорте.

Идет накопление внутренней агрессии, провоцирующей разногласия и столкновение интересов. При этом более трех месяцев она будет способствовать успешной проработке сексуальных комплексов, участию в тренингах по раскрытию своих талантов, возобновлению похода в спортзал.

Углубляйтесь в темы, интересные вашим детям, чтобы вместе проводить досуг. Классный период для совершенствования и возможности вернуться к тому, что давно хотели, но не доходили руки.

Венера переходит в Водолей и попадает под ураническое воздействие, где она превыше всего ценит независимость и свободу, склонна к эксцентричности и эпатажу.

Основные задачи — это желание отстоять личные границы, открыться новым знакомствам, поэкспериментировать с образами, обнаружить в себе новые таланты.

Если вы в отношениях, то это отличное время, чтобы внести в них обновление и перезагрузку. Кто в поиске себя, можно обратить внимание на сферы деятельности, связанные с онлайн-консультациями и интернет-проектами по женской тематике, инженерным делом, архитектурой и дизайном, моделированием и освоением новых технологий, социальной работой.

Чтобы соответствовать веяниям этого периода, попробуйте сочетать новомодные вещи с классикой, использовать стиль унисекс и необычные аксессуары с космической символикой.

В любовном плане усиливается физическое влечение и проявление неконтролируемой страсти, ревности, излишней раскрепощенности, также как и желание стать участником авантюрного романа.

Для устойчивого материального благополучия необходимо сформировать финансовый фокус — откуда приходят и куда уходят деньги. Отличной идеей будет объединить деньги и технологии, например пользоваться приложениями с функциями планирования бюджета и целеполагания.

Неделя проходит на фазе растущей Луны и создает благоприятное время для того, чтобы послушать свое сердце и следовать по его зову, заняться любимым хобби или отформатировать существующие желания с поправкой на текущую ситуацию.

Овен — гороскоп

Овны, доверьтесь миру и вам откроются смыслы вашего жизненного предназначения. Обширные возможности открываются в области духовных побуждений, образования, международных контактов, публикаций.

Вы способны мечтами и проекциями расширить свое жизненное пространство до космических размеров. Фортуна найдет способ вас удивить во время путешествий, а также позволит вам выйти победителем в ходе судебных дел.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, ваши мысли связаны с сексуальной и финансовой тематикой. Это склоняет к изучению тайных знаний, магических ритуалов или аналитической литературы.

Если вы решите обратиться за получением кредита, застраховать имущество или расширить бизнес, можете рассчитывать на выгодные условия и стабильный приток средств на ваш банковский счет. Неделя также подходит для лечения застарелых заболеваний и травм.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, посвятите время общению и налаживанию отношений с партнерами, друзьями, коллегами и супругами. Сейчас лучшее время выявить и проработать внутреннюю неудовлетворенность друг другом.

Оправдываются все ваши ожидания. Смело решайте юридические дела, заключайте договоры, посещайте культмассовые мероприятия. Транслируйте в мир обаяние и энергию равновесия.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам желательно направить вектор активности на дела, связанные с работой, бытом, здоровьем, домашними животными. Вся рутина, на которую обычно не хватает времени, разрешится сейчас.

Хорошо бы пересмотреть и скорректировать образ жизни в соответствии со своими биологическими ритмами и лунными фазами. Собранность и продуманные шаги — лучшая тактика на этой неделе.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, ваша огненная натура найдет успокоение в занятиях творчеством, общении с детьми или любовных похождениях. Личная жизнь порадует вас романтикой и воодушевлением.

Постарайтесь выбраться в увеселительное заведение, чтобы удовлетворить потребность в праздничном настроении. Но не забывайте, что вы и сами способны зажечь Солнце как в своем сердце, так и в сердцах любимых людей.

Дева — гороскоп на неделю

Девам удастся применить свои прекрасные деловые качества и практичность при обустройстве дома или офиса, при перепланировке или убранстве помещений.

Семейные вопросы, связанные с недвижимостью, соблюдением установленных традиций и проведением совместных праздников всплывают на повестке дня, требуя готовых решений.

Эта неделя — хороший период для обсуждения с родными планов и хозяйственных дел. В любой затруднительной ситуации вам поможет интуиция.

Весы — гороскоп на неделю

Весы по полной включаются в коммуникацию с окружающими. Соседи, родственники, деловые партнеры, клиенты входят в круг вашего повседневного общения.

Увеличивается количество разъездов, служебных дел, знакомств и контактов, общения по телефону и информационного обмена. Сейчас вы способны легко докопаться до истины и проникнуть в самую суть вопроса. Постарайтесь сделать свою речь эффективным орудием.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, вы можете нащупать золотую жилу как в денежном эквиваленте, так и в своем внутреннем арсенале в виде дремавших талантов. Действуйте решительно и не сомневайтесь в своих силах и способностях.

Заметно повышается чувство собственного достоинства и самооценка, которые помогут проявить себя. Умение распоряжаться финансами и имуществом позволит основать частный бизнес, а также преуспеть в сделках купли-продажи.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, новые возможности и перспективы захватывают вас с головой и помогают продвинуться во многих областях. Чтобы лучше понять себя, углубитесь в свой внутренний мир.

Самоанализ и проработка глубинных процессов сейчас произойдет намного легче и продуктивнее. Хороший период для смены имиджа или социальной роли, для наработки авторитета и проявления личной позиции.

Уверенность в своей уникальности лишь придаст дополнительный импульс к намеченной цели.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, на этой неделе лучше не планировать серьезных мероприятий, а расслабиться и выбросить из головы все проблемные вопросы, назревшие за длительное время. Вы преуспеете в поисках нужной творческой мысли.

Постарайтесь уединиться и пребывать в состоянии спокойствия и безмятежности. Медитативные практики, неспешные прогулки, йога и травяные чаи помогут обрести точку опоры во внутреннем мире и снять излишнее беспокойство.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, направите все свое дружелюбие на объединение своих интересов с интересами общества и коллектива. Таким образом вы не только заручитесь поддержкой друзей и единомышленников, но и вместе добьетесь гораздо большего, нежели в одиночестве.

Участие в общественных мероприятиях или интернет-проектах принесет удачу и ощутимый вклад в вашу жизнь. Самые смелые надежды готовы осуществиться.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, в эти дни вы сможете положительно зарекомендовать себя, хотя от вас и потребуется высокая работоспособность. Социальный статус и карьерные амбиции выходят на первое место и направляют русло вашей жизни вперед с наименьшими затратами средств.

Смело достигайте своих целей и решайте вопросы, связанные с государственными инстанциями и вышестоящими лицами. Какие-то из дел могут оказаться судьбоносными и сыграть существенную роль в устройстве вашей карьеры.

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