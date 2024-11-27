В Петербурге задержали подозреваемого в легализации 21 тысячи мигрантов

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Он создал фиктивную фирму.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Двадцать одну тысячу мигрантов легализовал задержанный сегодня житель Петербурга.

Как выяснили следователи, он создал фиктивную фирму, чтобы выдавать «липовые» приглашения на работу. Нелегалов также обеспечивали документами о регистрации по несуществующим адресам. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за фальсификацию документов в целях организации незаконной миграции. Подделка документов для мигрантов теперь будет наказываться штрафом в размере от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией. Повторное нарушение оценивается от десяти до 60 миллионов рублей.

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