Путин подписал закон о штрафах за фальсификацию документов для мигрантов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за фальсификацию документов в целях организации незаконной миграции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что подделка документов для мигрантов теперь будет наказываться штрафом в размере от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией. Повторное нарушение оценивается от десяти до 60 миллионов рублей.

Кроме того, увеличили штрафы за подделку штампа, печати, бланка, их использование и передачу — от 40 до 80 тысяч рублей, при повторных нарушениях — от 100 до 200 тысяч.

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин ранее сообщал, что за восемь месяцев 2024 года было зафиксировано четыре тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом. Вице-спикер ГД Ирина Яровая заверила — для юрлиц штраф увеличится в 200 раз.

Закон также предполагает административную ответственность для государственных учреждений за несоблюдение требований к проведению экзамена по русскому языку — непредставление или нарушение порядка сведений, внесенных в федеральную информационную систему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о списании долгов участникам