«Муж знал»: как 53-летняя Марина Федункив готовилась к материнству

Артистка три года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи.

Артистка Марина Федункив сообщила супругу еще до свадьбы о том, что заморозила яйцеклетки. Об этом артистка рассказала KP.RU.

Звезда впервые стала матерью в 53 года, что стало для нее значимым и трогательным моментом в жизни. Она тщательно подготовилась к этому событию, понимая, что с возрастом репродуктивная функция может значительно снизиться или, в худшем случае, полностью прекратиться.

«Стефано знал, что задолго до знакомства с ним я заморозила свои яйцеклетки. Я это сделала, как только у меня появилась финансовая возможность. Так сказать, на всякий случай», — поделилась Федункив.

Марина отметила, что в ее жизни были трудности в отношениях с мужчинами, и она не испытывала желания заводить детей от своих бывших партнеров, потому при первой возможности сохранила яйцеклетки в надежде на будущее счастье.

План удался. В 50 лет Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Они познакомились совершенно случайно, мужчина даже почти не разговаривал на русском языке. Однако их сблизила тема Родины Стефано. Марину безумно привлекала Италия. Она не могла упустить возможность пообщаться о ней с человеком, который знает местный колорит не понаслышке. Так будущие супруги и сблизились.

Марина не отпускала идею стать мамой, хоть и была готова к тому, что может не получиться. Супруг полностью поддерживал знаменитость. Во время беременности артистка уделяла большое внимание всем аспектам, поскольку стремилась родить ребенка самостоятельно. В рамках подготовки к материнству звезда занялась оздоровлением организма, отказавшись от курения и полностью исключив алкоголь из своей жизни.

Пара обсуждала различные варианты, включая суррогатное материнство и усыновление, на случай если естественное зачатие не удастся. В итоге они пришли к решению, что для них наиболее приемлемым является естественный путь к родительству, что стало приятным итогом их размышлений и подготовки к созданию семьи.

В итоге Федункив все же смогла самостоятельно выносить малыша. Спустя три года после бракосочетания на свет появился долгожданный малыш. Пара не особо распространяется о его буднях, но известно, что родился абсолютно здоровый мальчик.

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