«Я хорошенькая сзади?» — Прохор Шаляпин оценил нагую Лену Ленину
Прохор Шаляпин по достоинству оценил прелести нагой Лены Лениной
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/lenaleninaofficial; 5-tv.ru
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Знаменитости отлично провели время вместе в бане.
Герой мемов, покоритель дам постарше и просто певец Прохор Шаляпин оценил по достоинству прелести своей подруги писательницы Лены Лениной. Знаменитости вместе провели время в бане, внимательно рассматривая друг друга.
«Прохор, ты вот сейчас меня стегал веником, рассмотрел меня во всех подробностях и без белья. Вот скажи, пожалуйста, я хорошенькая сзади?» — игриво спросила Ленина у известного ловеласа.
Прохор не растерялся и расхвалил нагую подругу, с которой у него давно уже нежные отношения и, по слухам, не только дружеские.
«Ты ухоженная, не потасканная, не затасканная. Ты как новая машина <…> У тебя белая кожа, не единого прыщечка, гладкая, шикарная. Поэтому тебе есть, чем гордиться!» — ответил исполнитель, которому на днях исполнился 41 год.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что не поделили Шаляпин и Дробыш.
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