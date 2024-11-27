«Я хорошенькая сзади?» — Прохор Шаляпин оценил нагую Лену Ленину

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 39 0

Прохор Шаляпин по достоинству оценил прелести нагой Лены Лениной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/lenaleninaofficial; 5-tv.ru

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Знаменитости отлично провели время вместе в бане.

Герой мемов, покоритель дам постарше и просто певец Прохор Шаляпин оценил по достоинству прелести своей подруги писательницы Лены Лениной. Знаменитости вместе провели время в бане, внимательно рассматривая друг друга.

«Прохор, ты вот сейчас меня стегал веником, рассмотрел меня во всех подробностях и без белья. Вот скажи, пожалуйста, я хорошенькая сзади?» — игриво спросила Ленина у известного ловеласа.

Прохор не растерялся и расхвалил нагую подругу, с которой у него давно уже нежные отношения и, по слухам, не только дружеские.

«Ты ухоженная, не потасканная, не затасканная. Ты как новая машина <…> У тебя белая кожа, не единого прыщечка, гладкая, шикарная. Поэтому тебе есть, чем гордиться!» — ответил исполнитель, которому на днях исполнился 41 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что не поделили Шаляпин и Дробыш.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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