Тайно просит денег? Что Байден задумал перед уходом

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Politico: Байден тайно попросил Конгресс выделить на Украину еще $24 млрд

Фото, видео: Manuel Balce Ceneta/ТАСС; 5-tv.ru

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Обращение главы Белого дома конгрессмены могут рассмотреть в декабре.

Белый дом из последних сил разыгрывает украинскую карту. По данным издания Politico, пока не пришел Трамп, Байден предпринял, наверное, последнюю попытку выбить деньги под видом помощи Киеву. Как сообщается он тайно обратился в Конгресс с просьбой о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов.

Однако новый транш, если и будет получен, то на две трети останется в США, то есть 16 миллиардов пойдут на пополнение запасов вооружения Пентагона. И лишь восемь миллиардов действительно могут добраться до Украины.

Вообще, похоже, задача Вашингтона — выжать Киев до последней капли. По данным АВС, сегодня из Белого Дома была отправлена «настоятельная рекомендация» снизить призывной возраст с нынешних 25 до 18 лет. Это позволит хоть как-то восполнить нехватку солдат, а значит создать дополнительные проблемы России и не уйти из Курской области.

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