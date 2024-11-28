В Петербурге пристав напал на адвоката с инвалидностью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Оба участника стычки получили травмы.

На адвоката с инвалидностью напали сотрудники ФССП в петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В здании Красногвардейского районного суда Петербурга на адвоката Артема Лучера напал сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом телеканалу 78 рассказал сам потерпевший.

Потасовка между приставом Борисом Сорокиным и адвокатом произошла накануне. По словам Лучера, он хотел зайти к судье, чтобы забрать необходимые документы по делу. Но пристав пускать его отказался, а после словесной перепалки заломил ему руки, порвал документы и сломал наручные часы.

«Почти сразу входит представитель ФССП и, не слушая меня, говорит: „Выходите!“. Он меня не слушает, выталкивает наружу и укладывает на пол. Подходит еще какой-то человек, они скручивают меня», — заявил Лучер.

После инцидента адвоката забрали в отделение полиции, где он написал заявление. Пристав, в свою очередь, сделал тоже самое. А после они отправились к медикам. У адвоката были диагностированы ушибы плеча, спины и обоих коленных суставов. Мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии. У пристава медики обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы лица, рук и ног, ушиб правой кисти и лучезапястного сустава.

При этом стало известно, что у адвоката имеется вторая группа инвалидности. Ее ему дали после травмы головы при падении с тренажера.

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