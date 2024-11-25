Били друг друга столами: на фудкорте московского ТЦ произошла массовая драка

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Две компании устроили драку на фудкорте московского ТЦ Fort, есть пострадавшие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Официальный канал прокуратуры г. Москвы/moscowproc; 5-tv.ru

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В деталях инцидента разбирается прокуратура.

Посетители торгового центра (ТЦ) Fort на улице Декабристов в Москве не поделили фудкорт и в результате разнесли его и некоторых посетителей. Как сообщается в материале ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, конфликт возник между двумя компаниями, одной из них не понравилось шумное поведение другой. Предварительно, пострадал один человек.

По данным информатора, спор перерос в драку, в которой непосредственно участвовали пятеро, остальные пытались их разнять. В Telegram-канале столичной прокуратуры опубликованы записи с камер видеонаблюдения. На них как минимум одного пострадавшего в полубессознательном состоянии оттаскивают и бросают в сторону, один из мужчин при этом продолжает бить его по голове. Другой человек после нападения не смог самостоятельно подняться.

«Бутырская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в торговом центре на улице Декабристов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Очевидцы происшествия рассказывают, что агрессивные драчуны били друг друга всем, что попадалось под руку, в том числе столами. Их пыл остановили только прибывшие на место полицейские. Обстоятельства ЧП и его виновники устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о драке в супермаркете на востоке Москвы. Мужчина напал на двух сотрудников и покупателя, кровавый инцидент попал на видео.

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