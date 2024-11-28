«Чума»: Арбенина прокомментировала свое падение на концерте в Петербурге

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 33 0

Арбенина назвала одним из лучших концерт, на котором упала с балкона

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ВКонтаткте/Диана Арбенина. Ночные Снайперы/thenightsnipers; 5-tv.ru

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Певица в скором времени вернется в Северную столицу.

Диана Арбенина, солистка группы «Ночные снайперы», отметила, что вчерашний петербургский концерт, во время которого она упала в фан-зону, оказался одним из лучших в ее карьере. Об этом артистка рассказала на своей странице в «ВКонтакте».

«Ребята, это чума. Но если говорить серьезно, то это был один из лучших петербургских концертов», — поделилась она.

Арбенина отметила, что вновь убедилась в том, что ее зрители — лучшие люди. Она не раз выразила свою любовь к Санкт-Петербургу и пообещала, что в скором времени вернется с новым концертом. Конкретные даты уже определены, но пока держатся в тайне.

Фото, видео: @РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Арбенина рухнула с балкона в зал во время выступления в Петербурге. Как сообщают очевидцы, певица хотела пройтись по сетке над фан-зоной, но случайно порвала ее и провалилась в зал. Зрители смогли поймать Арбенину и помочь ей вернуться на сцену, после чего она уже сама спустилась к ним.

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