Диана Арбенина рухнула с балкона в зал во время выступления в Петербурге

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 66 0

Как сообщают очевидцы, исполнительница неудачно прошлась по сетке над фан-зоной.

Диана Арбенина рухнула с балкона в зал во время выступления в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала со сцены во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в клубе А2. Как сообщают очевидцы, певица хотела пройтись по сетке над фан-зоной, но случайно порвала ее и провалилась в зал. Кадры инцидента оказались в распоряжении 78.ру.

Зрители смогли поймать Арбенину и помочь ей вернуться на сцену, после чего она уже сама спустилась к ним.

«У меня абсолютная уверенность, что, когда я выхожу в зал, со мной ничего не случится. Вы сегодня доказали, что я могу делать то, что захочу», — поблагодарила исполнителя фанатов.

После данного эксцесса Арбенина вернулась на сцену и спокойно продолжила концерт без акробатических трюков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Славы отказала любимому режиссеру. Девушка также поделилась тем, как ее безосновательно захейтили в певческой индустрии. Как выяснилось, она хочет окончить ВУЗ, чтобы развивать актерскую карьеру. Она напомнила, что уже пробовала себя в этой профессии.

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