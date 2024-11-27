Диана Арбенина рухнула с балкона в зал во время выступления в Петербурге

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала со сцены во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в клубе А2. Как сообщают очевидцы, певица хотела пройтись по сетке над фан-зоной, но случайно порвала ее и провалилась в зал. Кадры инцидента оказались в распоряжении 78.ру.

Зрители смогли поймать Арбенину и помочь ей вернуться на сцену, после чего она уже сама спустилась к ним.

«У меня абсолютная уверенность, что, когда я выхожу в зал, со мной ничего не случится. Вы сегодня доказали, что я могу делать то, что захочу», — поблагодарила исполнителя фанатов.

После данного эксцесса Арбенина вернулась на сцену и спокойно продолжила концерт без акробатических трюков.

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