«Никому об это мне говорите»: возлюбленный Бородиной пошутил на щекотливую тему

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Бойфренд Бородиной Сердюков высмеял слухи о свадьбе с телеведущей

Бородина и Сердюков раскрыли, собираются ли жениться

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Пара вместе всего около полугода. Неужели они решили связать себя узами брака так быстро?

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной ответил на слухи о свадьбе. Николай Сердюков в интервью с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что он со знаменитостью не просто расписался в ЗАГСе, а даже совершил обряд венчания.

Поклонники могли бы обрадоваться за телеведущую, которая, наконец, после двух неудачных браков обрела женское счастье. Но Сердюков всех переживающих за Бородину спустил на землю. Говоря о венчании, он пошутил.

«Мы обвенчались в католической церкви. Только из Рима вернулись. Никому об этом не говорите», — с юмором заявил Сердюков.

Сама же Бородина добавила, что она замуж пока не собирается, хотя, возможно, в глубине души была бы и не против (и даже сказала бы «да»). Но спустя полгода отношений мужчина, который младше знаменитости на пять лет, не считает нужным делать предложение.

Именно поэтому многие поклонники телеведущей опасаются, что он просто использует Бородину ради своей выгоды. Сама телеведущая пыталась держать оборону и защищать возлюбленного. Она объясняла интернет-пользователям, что не содержит Сердюкова. Но публика вторила одно и тоже — мужчина ее не любит и с ней долго встречаться не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за каким советом телеведущая Ксения Бородина обратилась к бывшей супруге бойфренда.

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