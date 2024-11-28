При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования

Вернуть деньги за билет и дополнительные услуги не получится.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Адвокат Гюзель Пушкарева предупредила, что пассажиров поездов дальнего следования могут высадить с поезда, если будет обнаружено нарушение правил перевозчика или если они путешествуют с недействительным билетом. Об этом юрист сообщила в интервью изданию NEWS.ru.
«Если пассажир при посадке или во время поездки нарушает правила проезда, общественный порядок или создает дискомфорт для других, сотрудники органов внутренних дел могут удалить его из поезда», — отметила Пушкарева.
Кроме того, представители транспортной компании также имеют право высадить нарушителя. Перед тем как человек покинет поезд, в его билете будет сделана отметка.
Багаж пассажира доставят в место высадки, однако эта услуга будет предоставлена за дополнительную плату. Возможности вернуть средства за билет или за транспортировку багажа у нарушителя не будет.
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