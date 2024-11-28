При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Вернуть деньги за билет и дополнительные услуги не получится.

При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Гюзель Пушкарева предупредила, что пассажиров поездов дальнего следования могут высадить с поезда, если будет обнаружено нарушение правил перевозчика или если они путешествуют с недействительным билетом. Об этом юрист сообщила в интервью изданию NEWS.ru.

«Если пассажир при посадке или во время поездки нарушает правила проезда, общественный порядок или создает дискомфорт для других, сотрудники органов внутренних дел могут удалить его из поезда», — отметила Пушкарева.

Кроме того, представители транспортной компании также имеют право высадить нарушителя. Перед тем как человек покинет поезд, в его билете будет сделана отметка.

Багаж пассажира доставят в место высадки, однако эта услуга будет предоставлена за дополнительную плату. Возможности вернуть средства за билет или за транспортировку багажа у нарушителя не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать стресса при подготовке к отпуску.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
В Приамурье пьяный отец погнался за полураздетой дочерью по улице
6:48
Тайно просит денег? Что Байден задумал перед уходом
6:40
При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования
6:26
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
6:00
«Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
5:59
Идеальная форма: манул Тимофей зажировался и готов встречать зиму

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
«Русский мужик долго запрягает»: Лавров предупредил, что у РФ заканчивается терпение
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год