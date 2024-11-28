В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина

В результате массированной атаки вражеского БПЛА на Славянск-на-Кубани пострадала женщина. Об атаке сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Обломки дрона упали на частную территорию и зацепили одну из местных жительниц. Как сообщает губернатор Краснодарского края, пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, в больницу она ложиться отказалась. Также в одном из домов поврежден автомобиль.

В хуторе Чигрина Красноармейского района Краснодара в результате падения осколки беспилотника повредили дом. Информации о пострадавших и погибших нет.

Как сообщает Кондратьев в своем Telegram-канале, на местах крушения БПЛА работают все необходимые службы. Информации о пострадавших нет. Также губернатор пообещал проявить содействие в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР. РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса. За сутки ВСУ совершили шесть атак с применением БПЛА и нанесли два артиллерийских удара по территории ЗАЭС и Энергодару.