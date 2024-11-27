Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики», — сообщает министерство.

За сутки ВСУ совершили шесть атак с применением БПЛА и нанесли два артиллерийских удара по территории ЗАЭС и Энергодару. Все дроны сбиты, пострадавших и повреждений нет, сообщили в Минобороны.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области.

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