Не научили: наемник ВСУ сбежал после месяца участия в боевых действиях

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Американский наемник сбежал из армии ВСУ спустя месяц

Не научили: наемник ВСУ сбежал после месяца участия в боевых действиях

Фото: www.globallookpress.com/Ximena Borrazas

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По словам Джейкоба Хендерсона украинских военных почему-то не учат, как правильно возвращаться домой.

Американский наемник сбежал из рядов ВСУ после месяца службы. Об этом Джейкоб Хендерсон написал в своих социальных сетях.

Проходил ли мужчина специальную военную подготовку или служил в штатах — сказать сложно. По его социальным сетям можно сделать вывод, что основная деятельность — это работа автомехаником.

В начале этого года Хендерсон направился в Польшу и оттуда в тренировочный лагерь для наемников ВСУ во Львове. Посты датируются августом. Спустя месяц он рассказал о «незначительной травме». А в октябре признался, что вернулся домой.

«Возвращение на родину было, мягко говоря, непростым», — написал Хендерсон.

Под одним из своих постов неудавшийся боевик жаловался на то, что военных не учат, как возвращаться домой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пленный боевик ВСУ рассказал об обучении стрельбе в Польше. Украинские националисты проходят короткую подготовку на территории соседнего государства. Боевики также тренировались в сборке и разборке автомата, потом выходили на предполагаемые позиции.

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