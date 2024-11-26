Украинские националисты проходят короткую подготовку на территории соседнего государства.

Украинских боевиков в Польше обучают стрельбе на симуляторе. Об этом рассказал военнопленный Владимир Молозин, пишет РИА Новости.

Житель Полтавской области был мобилизован в ряды ВСУ, несмотря на проблемы со здоровьем, по его словам, у него гипертония. Перед тем, как отправить на передовую, украинец проходил подготовку в центре недалеко от населенного пункта Конотоп на территории соседнего государства. Там он учился стрелять из американского автоматического гранатомета МК19. Оружие стояло напротив большого натянутого экрана.

«Как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — рассказал пленный.

Боевики также тренировались в сборке и разборке автомата, потом выходили на предполагаемые позиции. Им выдавали по семь холостых и боевых патронов.

При этом Молозин отметил, что польские инструкторы не говорили ни на украинском, ни на русском языках. Поэтому общаться приходилось только через переводчиков. Как вспоминает пленный, эту роль выполняли боевики, которые знали польский.

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