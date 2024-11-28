В Сербии заявили, что без СВО жители Донбасса подверглись бы геноциду

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Сербский эксперт Черанич: без СВО жители Донбасса подверглись бы геноциду

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сейчас в регионе активно налаживают мирную жизнь, растет население, восстанавливают инфраструктуру.

Происходящее на Украине еще раз доказывает, что, если бы Россия не начала СВО, жители Донбасса подверглись бы геноциду. Такое мнение выразил сербский эксперт, доктор наук в области обороны и безопасности Предраг Черанич.

По его словам, в Республике Сербской очень хорошо понимают причины спецоперации, ведь только решительные действия России смогли остановить уничтожение мирного населения Донбасса.

Несмотря на продолжение боевых действий, нормальная жизнь в регионе постепенно налаживается. К примеру, численность населения Макеевки превысила показатели 2014 года. По информации властей, в городе активно восстанавливают инфраструктуру — ремонтируют и строят новые дороги. А в скором времени на территории республики могут запустить предприятие по производству автобусов. Это даст региону новые рабочие места и увеличит инвестиционную привлекательность.

Ранее 5-tv.ru сообщал,что в больницах и санаториях Донбасса открываются детские комнаты. Такое пространство появилось в Бердянске Запорожской области.

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