Индивидуальные проекты: в больницах и санаториях Донбасса открываются детские комнаты

Особое внимание при обустройстве новых российских территорий уделяют детям. Так, в медучреждениях Донецкой и Луганской областей активно открывают детские комнаты, оборудованные самой современной техникой.

Дошла очередь и до Запорожья, где подобное пространство появилось в санатории «Бердянский». С его посетителями пообщался корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Детям здесь можно делать все: шуметь, играть, бегать и прыгать.

«Мне вот понравилось: телевизор, шарики сдутые, которые надуваются и сдуваются, мне еще понравилось рыбок ловить, на кресле-качалке, и мне еще понравилось прыгать на этих пуфиках», — рассказывает мальчик Костя.

Для многих детей, которые проходят лечение, само нахождение в больнице — уже сильный стресс. Чтобы они могли отвлечься и чем-то себя занять, в лечебных учреждениях создаются такие детские комнаты.

«Я просто обалдел, какая она классная, мне вообще очень понравилось. Обои вообще шикарные, телик вообще огромный просто, часы классные и все классное, тут все новое!» — говорит Артем.

Это совместный проект «Народного Фронта» и Фонда помощи детям Донбасса, учрежденного Акционерным банком «РОССИЯ». Такие комнаты уже есть в Донецкой и Луганской республиках. В Запорожской области открылась первая — в санатории «Бердянский».

В оформлении использованы мотивы русских сказок и национальных достижений. Дети здесь не только развлекаются, но и развиваются.

Первая, но не последняя. Заявок много.

«Будет открыто всего порядка 12 комнат. Комнаты продуманы, тут все для разных возрастов, и поддержка патриотики, и развивающие, интерактивные игры, и телевизор с мультиками», — говорит руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Запорожской области Любовь Колесник.

Всего же в городах Донбасса и Новороссии будет открыто более 40 детских комнат. То есть они будут оборудованы практически во всех крупных больницах.

«Мы получаем запросы от главврачей четырех регионов, и это всегда индивидуальный проект. Поскольку выделяется небольшая площадь в поликлиниках, в больницах, необходимо разработать индивидуальный дизайн-проект. Затем провести все подготовительные работы, купить, поставить мебель, провести дизайн комнаты. Это достаточно сложная и по времени долгая история», — говорит директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Все это — часть масштабной программы поддержки детей и материнства в новых регионах страны, где люди долгое время были лишены здравоохранения подобного уровня.