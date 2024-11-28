Болезнь или привычка: почему ногти становятся ломкими

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 10 0

Дерматовенеролог Блинкова: ломкие ногти могут быть признаком проблем с желудком

Болезнь или привычка: почему ногти становятся ломкими

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Порой их хрупкость может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Ломкость ногтей может быть признаком многих заболеваний, а также говорить о неправильном уходе за руками. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-дерматовенеролог Анжелика Блинкова.

«Ломкость ногтя является одним из самых частых проявлений ониходистрофии, при которой обламывается свободный край ногтевой пластины в продольном или в поперечном направлении. Это собирательный термин для обозначения изменений ногтей, возникающих под влиянием разнообразных факторов», — объяснила эксперт.

Ломкость ногтей может проявляться из-за грибков, бактерий или инфекций. Хронические дерматозы, железодефицитная анемия, эндокринные нарушения, заболевания желудочно-кишечного трака и рак также способны сказываться на крепости ногтя.

Ногтевая пластина может стать хрупкой из-за частых стрессов или интоксикации. Кроме того, среди причин — неправильный уход, травмы и игры на струнных инструментах. Не стоит сбрасывать со счетов и привычку грызть ногти. Воздействие бытовой химии или плохое питание тоже сказываются не лучшим образом.

Установить точную причину можно, обратившись к врачу-дерматологу. Если у него возникнут подозрения на заболевания внутренних органов, будут назначены анализы и консультации у других специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как избежать выпадения волос после родов.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:16
Женщина облила сожителя бензином, пока он курил
9:01
«Взяли в плен в первом же бою»: как британский наемник оказался в ВСУ
8:59
Двадцать пять вариантов: какой будет новая тысяча рублей
8:49
Повышенная сложность: в Уфе загорелся склад с лакокрасками
8:31
Цель поражена: уничтожены три НIМАRS-а и 30 боевиков ВСУ
8:19
«На самом деле это ширма»: что заставило Николая Баскова кардинально сменить имидж

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год