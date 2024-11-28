Болезнь или привычка: почему ногти становятся ломкими

Дерматовенеролог Блинкова: ломкие ногти могут быть признаком проблем с желудком
Фото: 5-tv.ru
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Порой их хрупкость может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
Ломкость ногтей может быть признаком многих заболеваний, а также говорить о неправильном уходе за руками. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-дерматовенеролог Анжелика Блинкова.
«Ломкость ногтя является одним из самых частых проявлений ониходистрофии, при которой обламывается свободный край ногтевой пластины в продольном или в поперечном направлении. Это собирательный термин для обозначения изменений ногтей, возникающих под влиянием разнообразных факторов», — объяснила эксперт.
Ломкость ногтей может проявляться из-за грибков, бактерий или инфекций. Хронические дерматозы, железодефицитная анемия, эндокринные нарушения, заболевания желудочно-кишечного трака и рак также способны сказываться на крепости ногтя.
Ногтевая пластина может стать хрупкой из-за частых стрессов или интоксикации. Кроме того, среди причин — неправильный уход, травмы и игры на струнных инструментах. Не стоит сбрасывать со счетов и привычку грызть ногти. Воздействие бытовой химии или плохое питание тоже сказываются не лучшим образом.
Установить точную причину можно, обратившись к врачу-дерматологу. Если у него возникнут подозрения на заболевания внутренних органов, будут назначены анализы и консультации у других специалистов.
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