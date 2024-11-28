«Мы пробиваемся через бетон»: Олег Газманов о ситуации в шоу-бизнесе

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 63 0

Олег Газманов: артисты пробиваются через бетон шоу-бизнеса

Фото, видео: © РИА Новости/ Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

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Исполнителям патриотических песен бывает нелегко.

Народный артист РФ Олег Газманов, считает, что в настоящее время исполнителям сложно воздействовать на молодое поколение. Артисты буквально пробивают бетон шоу-бизнеса. Об этом он заявил 5-tv.ru в рамках круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения».

Музыкальные телеканалы практически не крутят патриотические песни, и исполнители не всегда могут донести правильные ценности до молодежи.

«Я вообще считаю, что у нас в последние пару лет, конечно, меняется что-то, но меняется вопреки», — считает исполнитель.

Мнение молодежи сейчас формирует контент, который зуммеры потребляют через телефоны. А он не всегда положительно влияет на их мировосприятие.

Сам Газманов не изменяет своему статусу главного патриотического певца страны и продолжает создавать для аудитории произведения с настоящей национальной душой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Газманов считает о семье, музыкальных трендах и патриотике.

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