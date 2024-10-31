«Проживаю свою третью жизнь»: Газманов о семье, музыкальных трендах и патриотике

Народный артист РФ неизменно ассоциируется в нашей стране с верой в Родину и Отечество. Как научить этому будущие поколения артистов.

Песня народного артиста РФ Олега Газманова «Русский мир», увидевшая свет в 2024 году, полюбилась миллионам слушателей по всей стране. Певец не изменяет своему статусу главного патриотического певца страны, создавая для аудитории произведения с настоящей национальной душой.

В эксклюзивно интервью 5-tv.ru исполнитель признался, в чем находит вдохновение всю свою жизнь, какие перемены ждут его творчество, а также высказался о хайпе на теме патриотизма.

Олег, Вы станете лауреатом Народной премии «Звезды Дорожного радио» в четвертый раз. Ожидали?

Живя в таком ритме, нет времени чего-то ожидать. Вся моя жизнь — это непрерывный творческий процесс. Сочинение песен, стихов, концерты… Но когда не ожидаешь, еще приятнее получать подарки судьбы. Я очень рад вновь стать лауреатом Народной премии «Звезды Дорожного радио». Это значит, что я на верном пути.

В этот раз награду Вам принесет песня «Русский мир». Она смогла найти отклик в сердцах миллионов радиослушателей, которые голосовали за нее. Как думаете, в чем секрет объединяющей силы музыки?

Музыка и искусство в целом всегда объединяют! И даже люди, которые не понимают слова, все равно вдохновляются. Например, я в школе, когда впервые услышал The Beatles, вместе с друзьями стал выпиливать самодельные гитары и играть эту музыку, потому что это было что-то новое, яркое, живое.

Мы живем в великой огромной многонациональной стране. Разные народы, музыкальные направления, каждое со своими отличительными чертами, мелодическими линиями — все слилось воедино. Поэтому, конечно, для меня русский мир — это очень важная тема. Мой сольный концерт, который состоялся 26 октября, так и назывался.

Мне повезло, что в свои годы я попадаю в резонанс с окружающим миром и народом моей страны. У меня до сих пор получается писать песни, которые становятся популярными.

Песня «Дороги», которую Вы выпустили в 1994 году, лидирует в голосовании. Что, на ваш взгляд, позволяет песне оставаться актуальной даже спустя три десятилетия?

В каждой моей песне есть история, есть поэзия. Если убрать музыку, текст совершенно спокойно получится прочесть как стихотворение. Думаю, что именно тексты и заложенные в них смыслы обеспечивают композициям долгую жизнь.

Песня «Дороги» для меня очень важна. Это одна из любимых работ. Мы снимали клип на нее зимой в Питере вместе с режиссером Олегом Гусевым. Я стоял на морозе в одной рубахе, пока вокруг скакали кони. Чуть не околел (смеется - Прим.ред.). Еще, кстати, я очень благодарен Николаю Расторгуеву, он на моем юбилее великолепно спел песню «Дороги» в своей аранжировке. И тогда он отметил, что его очень тронула именно поэзия в этом произведении. Спасибо, Коля!

Сегодня многие артисты стараются выразить свою любовь к Родине. И некоторые, возможно, делают это не из искренних побуждений, а для личной выгоды. Что Вы думаете об этом тренде? Насколько важна здесь мотивация, с которой человек подходит к теме?

Что касается меня, я как писал свои песни на разные темы, так и продолжаю это делать. Единственное, что в последнее время стараюсь больше внимания уделять духоподъемным композициям, которые могли бы помочь нашим воинам, нашим героям, которые сражаются за ленточкой. Что касается хайпа на патриотизме, вы знаете, я спокойно к этому отношусь. Ведь музыканты тоже нащупывают свой путь. Если они видят, что тема востребована, что люди хотят слушать такую музыку, то пусть выпускают. Это хорошо. У кого-то получается искренне, у кого-то менее талантливо. Это неважно. Важно, что такое движение идет. Если много людей, композиторов, поэтов, исполнителей, будут писать в этом направлении, то появятся хорошие песни. Плохие народ отсеет сам.

Сейчас выпустить песню не составляет особого труда. Купил текст и бит, записался дома, и готово. Расскажите, как технические новшества повлияли на ваш творческий процесс? Работаете на домашней студии?

Я не согласен с позицией, что раньше это было настоящее творчество, не то, что сейчас. Ничего подобного. Современные технологии позволяют людям, если у них в голове звучит музыка, творить и самовыражаться. Даже без специального образования. И если получается хорошо, найдутся продюсеры, аранжировщики, которые помогут. К тому же, новое не отменяет старое. Например, мой сольный концерт состоялся при участии большого симфонического оркестра, который позволил показать песни с совершенно другой стороны.

Дома у меня есть студия. С одной стороны — это очень удобно. Проснулся, прошел 30 метров, и ты уже у рабочего станка. С другой — я иногда напеваю такое количество вариантов, что не могу выбрать, какой из них лучше.

Вы много гастролируете по всей стране. Расскажите, как выглядит ваш плейлист во время путешествий? С какой музыкой предпочитаете проводить время в пути?

Я во время гастролей вообще перестал слушать много музыки. В последнее время предпочитаю аудиокниги. Во-первых, под них как-то легче засыпаю. Во-вторых, я просто люблю читать, а делать это с экрана смартфона тяжеловато. Тем не менее, послушать мудрые мысли других людей хочется.

Вашу семью можно без преувеличений назвать примером для многих. Какую роль она сыграла в вашем становлении как артиста, как мужа, как родителя?

Семья — это и нагрузка, и радость. Иногда она мешает творчеству, а иногда помогает. Все, как и у всех людей. Моя семья — это мои дети и моя любимая жена. Я счастлив счастьем своих детей, и я проживаю уже третью жизнь глазами своего третьего ребенка

Олег Газманов 1 декабря станет лауреатом XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». В этот день свои главные хиты для многотысячной аудитории также исполнят SHAMAN, Александр Буйнов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Дмитрий Колдун, Денис Майданов, Татьяна Буланова, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили, группа Dabro, JAZZDAUREN, Татьяна Куртукова, Кай Метов, Александр Шоуа и группа «Непара», Алсу, группа «Город 312» и не только. Представит всенародно любимых музыкантов и подарит праздничное настроение ведущая шоу Яна Чурикова.