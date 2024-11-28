Не молчи: как улучшить сексуальные отношения партнеров

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Психолог Иванова: откровенный разговор может улучшить сексуальную совместимость

Не молчи: как улучшить сексуальные отношения партнеров

Фото: 5-tv.ru

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В постели важно уважать и понимать свою пару, чтобы достичь эмоциональной близости.

Сексуальная совместимость партнеров зависит не только от физиологических факторов, но и психологических. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала клинический психолог Наталья Иванова.

По словам специалиста, первый шаг на пути к улучшению сексуальной жизни пары — это откровенный разговор, во время которого нужно честно обсудить точки зрения на сложившуюся ситуацию. Обиды, догадки и молчаливое накручивание себя не только не поможет решить проблему, но и усугубит ее.

В разговоре можно затронуть свои сексуальные фантазии, желания и признаться, что отталкивает и не нравится в интимной жизни.

«Уважайте желания и границы своего партнера, ни в коем случае не высмеивайте их и не забывайте, что совместимость зависит не только от физических предпочтений, но и от эмоциональной близости. Решите застарелые конфликты, уладьте разногласия, чтобы можно было оставить их за пределами спальни», — рекомендует психолог.

Эксперт отмечает, что улучшению физической совместимости помогают телесные практики без сексуального контакта. К таковым можно отнести массаж, он позволяет лучше почувствовать и себя, и партнера.

Также специалист уверяет, что парам могут помочь эксперименты, в том числе, с какими-то играми или эротическими сообщениями.

Если самостоятельно справиться не получается, можно обратиться к психологу или сексологу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему повторяется сценарий в отношениях.

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