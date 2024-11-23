На те же грабли: почему повторяется сценарий в отношениях

И можно ли как-то от него избавиться?

Человек еще в детстве выбирает сценарии, которым будет следовать в разных сферах жизни. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог, директор Института практической социальной психологии Павел Решетов.

Практически каждый встречался с ситуацией, когда отношения с противоположным полом складываются по одному и тому же сценарию, причем негативному. Раз за разом — похожие люди, которые оказываются абьюзерами, мошенниками или манипуляторами?

По словам Решетова, данное явление объяснил американский психолог и психиатр Эрик Берн, разработавший теорию сценариев, согласно которой человек еще в раннем детстве принимает решение, кем он будет и куда планирует двигаться.

Теория сценариев затрагивает четыре сферы жизни — профессиональную деятельность, деньги, отношения и здоровье. И каждый человек для себя определяет, как он будет в каждой из них действовать.

«К примеру, мы с вами принимаем решение быть успешным в какой-либо творческой деятельности, глядя на своих родителей и видя их успех. И вот здесь мы с вами достигаем успеха в этой сфере. А в отношениях наши родители были не очень успешны. И мы с вами выбираем такую же модель, которую подтверждают родители, что вот в сфере отношений как-то не очень складывается», — объясняет эксперт.

Нередко неудачи в любовных отношениях случаются по причине того, что человек следует сценарию и не может от него отступить даже при сильном желании. Психолог выделил несколько основных сценариев:

«Пока нет»

Пока не завершится что-то хорошее, человек не перейдет к лучшему.

«После»

Человек радуется приятным моментам, однако думает о том, что после будет за них «должен». Вечное ожидание «часа расплаты».

«Никогда»

Человек постоянно задается вопросами: почему это всегда происходит со мной? Почему всегда попадаются неудачники, абьюзеры?

«Почти»

Человек приближается к успеху и за шаг до победы откатывается назад. Либо добивается результата, однако не замечает своих успехов, находится в вечной гонке.

Как выйти из этих сценариев?

По словам психолога, для начала важно понять и согласиться с тем, что вы действительно следуете согласно определенному сценарию. Затем разобраться, по какому конкретно.

Кроме того, существуют так называемые антисценарии, когда человек специально отвергает, например, установки родителей и начинает действовать противоположным образом. Однако, по словам эксперта, это тоже определенная модель поведения, которая нас ограничивает.

Чтобы избавиться от различных установок и сценариев, нужно выработать новую модель поведения. Однако самостоятельно справиться с этой задачей практически невозможно.

«Человеку трудно найти новые пути, трудно найти новые результаты. И достигнуть успеха бывает очень и очень сложно, когда ты идешь сам. А вот помощь специалиста, психолога, который разбирается в жизненных сценариях, жизненных позициях, может помочь нам достичь успеха в этом нелегком труде, в этой нелегкой деятельности», — резюмировал специалист.

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