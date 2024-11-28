Тщетные попытки: P. Diddу в третий раз отказали в выходе из тюрьмы под залог

Рэпер уже десять недель находится за решеткой в Бруклине.

Апелляционный суд отклонил третье ходатайство американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) о выходе из тюрьмы под залог в размере 50 миллионов долларов. Об этом передает Reuters.

P. Diddy содержится уже десять недель в тюрьме в Бруклине. После решения суда отклонить уже третье ходатайство об освобождении под залог рэпер останется там до 5 мая 2025 года. В этот день состоится заседание по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и их перевозке для занятия проституцией.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре этого года рэпера и продюсера P. Diddy арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефон P. Diddy с многолетним компроматом продают на черном рынке. Желание выкупить аппарат изъявил 50 Cent — давний конкурент исполнителя, стремящийся окончательно его «утопить».