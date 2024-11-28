Путин сравнил массированное применение «Орешника» с ядерным ударом

В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.

«В случае массированного применения ракет „Орешник“ в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия», — прокомментировал глава государства.

Президент также ответил, что все находящееся в эпицентре от взрыва «Орешника» превращается в пыль. Эта ракета способна поражать даже защищенные объекты, а также те, которые находятся глубоко.

Учебно-боевое применение российского ракетного комплекса «Орешник» по военной цели в Днепропетровске стало «ударом возмездия» за атаки по территории РФ западным оружием. Россия неоднократно подчеркивала, что будет отвечать на подобные шаги зеркально.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генштаб и Минобороны РФ подбирают цели для поражения «Орешником».