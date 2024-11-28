Путин: Генштаб и Минобороны РФ подбирают цели для поражения «Орешником»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 190 0

Ими могут стать центры принятия решений в Киеве.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мальгавко; 5-tv.ru

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Генштаб и министерство обороны РФ подбирают цели для поражения «Орешником». Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер отметил, что целью для поражения баллистической ракеты средней дальности могут стать центры принятия решений в Киеве.

Прежде стало известно, что мощность российских ракетных систем «Орешник» сопоставима с силой 45 ядерных бомб, 6 августа 1945 года сброшенных США на Хиросиму.

Учебно-боевое применение российского ракетного комплекса «Орешник» по военной цели в Днепропетровске стало «ударом возмездия» за атаки по территории РФ западным оружием. Россия неоднократно подчеркивала, что будет отвечать на подобные шаги зеркально.

Накануне Минобороны РФ заявило, что ВСУ дважды за три дня нанесли удары дальнобойным западным оружием по территории Курской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин сравнил массированное применение «Орешника» с ядерным ударом.

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