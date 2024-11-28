Главы киевского режима тем временем продолжают клянчить у Запада военную технику, но это не изменит ситуацию на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский* и другие лидеры киевского режима узурпировали власть на Украине. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? <…> С юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти», — сказал глава государства.

Российский президент подчеркнул, что Зеленский* продолжает «клянчить» у лидеров стран Запада военную технику. Однако никакие поставки вооружения на Украину не помогут ей изменить ситуацию на поле боя. Путин призвал не забыть о стоящих на вооружении России комплексах «Калибр», «Кинжал» и «Циркон», не имеющих по характеристикам аналогов во всем мире.

СВО России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по объектам на Украине за два дня. Как подчеркнул Путин, у РФ есть несколько готовых к применению систем «Орешник».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.