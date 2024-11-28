Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по объектам на Украине за два дня

Владимир Путин подчеркнул, что у РФ есть несколько готовых к применению систем «Орешник».
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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За два минувших дня Россия запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил ходе своего выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
Глава РФ также подчеркнул, что Москва будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний «Орешника». При этом, по его словам, РФ имеет несколько готовых к применению ракетных систем «Орешник».
Он также подчеркнул, что сейчас Россия подбирает цели для ударов. Ими могут стать центры принятия решений в Киеве.
Визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.
Как и ожидалось, лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.
Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.
Ранее 5-tv.ru предавал слова Путина о том, что все больше стран выступают за многополярное мироустройство.
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