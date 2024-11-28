Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по объектам на Украине за два дня

За два минувших дня Россия запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил ходе своего выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Глава РФ также подчеркнул, что Москва будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний «Орешника». При этом, по его словам, РФ имеет несколько готовых к применению ракетных систем «Орешник».

Он также подчеркнул, что сейчас Россия подбирает цели для ударов. Ими могут стать центры принятия решений в Киеве.

Визит Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.

Как и ожидалось, лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.

Ранее 5-tv.ru предавал слова Путина о том, что все больше стран выступают за многополярное мироустройство.