Избранница Макгрегора впервые прокомментировала приговор за изнасилование

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

Она доверяет любимому вопреки неприятным известиям.

Возлюбленная Конора Макгрегора впервые о его обвинении в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com/HOCH ZWEI

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возлюбленная бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора прокомментировала его обвинение в изнасиловании. Свое мнение о случившемся она высказала в личном блоге в социальных сетях.

Избранница ирландского бойца Ди Девлин подчеркнула, что она ему полностью доверяет, и никто не имеет права что-либо говорить об их отношениях.

«Наши четверо прекрасных детей, чьи улыбающиеся лица и счастливые сердца являются свидетельством того, какой он человек, и кто мы есть!» — добавила она.

Верховный суд Дублина признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии в отношении женщины по имени Никита Хэнд, которое произошло в 2018 году. Тогда, со слов 35-летней Хэнд, боец изнасиловал ее и избил в номере отеля. По словам пострадавшей, она думала, что никогда больше не увидит своего ребенка, когда Макгрегор во время секса душил ее.

Суд обязал Макгрегора выплатить 250 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Сам Макгрегор не отрицает сексуальной связи, но это было по обоюдному согласию. С решением суда он не согласен и собирается его обжаловать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макгрегор отреагировал на арест счетов Нурмагомедова.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

23:44
«Оснований для паники нет»: Путин объяснил падение курса рубля
23:42
Запретный плод сладок: как ночные перекусы приводят к плачевным последствиям
23:25
«Благотворительность»: Грузия отложит переговоры о вступлении в ЕС
23:22
Дело в мужчинах? Почему женщины носят каблуки
23:21
Избранница Макгрегора впервые прокомментировала приговор за изнасилование
23:07
Давняя любовь? Фото SHAMAN с любимой женщиной покорило поклонников

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год