«Нищий и в бегах»: Макгрегор отреагировал на арест счетов Нурмагомедова

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 17 0

Макгрегор назвал Нурмагомедова нищим из-за ареста счетов

«Нищий и в бегах»: Макгрегор отреагировал на арест счетов Нурмагомедова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Бывший спортсмен не без злорадства высказался о неудачах соперника.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал на новости об аресте счета Хабиба Нурмагомедова. Он высказался на своей странице в социальных сетях.

Бывший спортсмен был довольно категоричен и не стал подбирать корректные выражения в отношении своего оппонента по рингу.

«Нищий и в бегах. Увидите его — предложите отжимания за наличку. Я слышал, что он теперь живет в уличном туалете в Дубае», — язвительно отметил Конор Макгрегор.

Счета Хабиба Нурмагомедова арестованы налоговой службой из-за долга спортсмена в размере 297 миллионов рублей. Также, по некоторым данным, закрыты и несколько предприятий борца из-за выявленных нарушений при оформлении документов и недостоверных сведений. Кроме того, известно о ряде нарушений Хабибом Нармагомедовым налогового законодательства. Точнее — шести нарушений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

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