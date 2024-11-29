Красота требует жертв: Маша Распутина раскрыла секрет стройной фигуры в 60 лет

Ее способы доступны каждому.

Певица Маша Распутина раскрыла секрет своей прекрасной фигуры. Откровением звезда поделилась в беседе с порталом MK.

Она подчеркнула, что первым фактором ее красоты является спорт. Приседания артистка делает на свежем воздухе и по сто раз каждый день. Двор ее загородного дома — отличная площадка для занятий спортом.

«У меня на участке растут деревья. Нужно выбрать тоненький ствол, чтобы удобно было обхватить, и на вытянутых руках приседать», — пояснила Распутина.

Кроме того, певица уделяет большое внимание своему питанию. Она старается употреблять только экологически чистые и полезные продукты, а жирную и вредную пищу даже не рассматривает. Из напитков звезда предпочитает талую воду. Артистка пошутила, что изредка делает на нее наговоры.

Примеру супруги последовал и Виктор Захаров. По словам Распутиной, он избавился от лишнего веса и выглядит прямо как в их первую встречу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Распутина изнемогает на сцене от боли в ноге.