«Мне надо лечить»: Маша Распутина изнемогает на сцене от боли в ноге

Певица знает о своей проблеме со здоровьем уже несколько месяцев, однако ничего не предпринимает.

Певица Маша Распутина уже два месяца страдает от ужасной боли в ноге, но продолжает энергично выступать на сцене. Об этом она рассказала во время шоу на одном из федеральных каналов.

После концерта артистка буквально падает в кресло, не в силах стоять на каблуках. Проблема в суставе, который не дает ей покоя.

«У меня что-то с ногой. У меня сустав болит один, мне надо его лечить», — призналась знаменитость.

Однако обращаться к врачу Распутина пока не спешит. Она знает, что после лечения ей запретят ходить на каблуках и сделают ортопедическую обувь, а ее это совершенно не устраивает.

Распутина на полную выкладывается на сцене. Она энергично двигается и танцует. Поэтому зрители в зале не подозревают, что певица выступает буквально через силу. Только иногда, когда становится совсем невмоготу, она просит вынести на сцену стул, а потом снова вскакивает на ноги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Маша Распутина делает клизмы для восстановления организма.