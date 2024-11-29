Нетаньяху заявил о готовности Израиля к «полномасштабной войне»

Всего несколько дней назад ЦАХАЛ совершила серию авиаударов по Бейруту сразу после объявления о перемирии с «Хезболлой».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в состоянии готовности к потенциальной полномасштабной войне. Она может начаться, если Ливан нарушит существующее перемирие. Эти заявления политик сделал в интервью, эфир которого состоялся на 14-м канале местного телевидения.

«Я дал команду ЦАХАЛ быть готовыми к полноценным боевым действиям с Ливаном в случае, если соглашение о прекращении огня будет подорвано. В таком случае мы предпримем активные военные действия», — подчеркнул Нетаньяху.

Всего несколько дней назад ЦАХАЛ совершила серию авиаударов по Бейруту сразу после объявления о перемирии с «Хезболлой». Удары были нацелены на финансовые объекты в Ливане. Данное мирное соглашение, достигнутое между Ливаном и Израилем, стало первым с начала 2023 года, после 13 месяцев непрерывных боевых действий.

Нетаньяху также отметил, что этот период перемирия будет использован для обновления и переоснащения израильской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия Израиля атаковала Бейрут после анонса соглашения о прекращении огня.