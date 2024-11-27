Армия Израиля атаковала Бейрут после анонса соглашения о прекращении огня

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Перемирие, как ожидается, начнет действовать утром 27 ноября.

25 человек погибли в результате израильских ударов по Ливану во вторник

Фото: Reuters/Maher Abou Taleb

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Бейруту через несколько минут после заявления о договоре прекратить огонь между Израилем и «Хезболлой». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В свою очередь. пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщила, что израильские ВВС атаковали «финансовые объекты» движения «Хезболла» в Ливане.

Незадолго до этого военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Оно вступает в силу в среду, 27 ноября, в 10.00.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

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