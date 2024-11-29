Три постояльца частного соццентра скончались в Алтайском крае

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

СК: в Алтайском крае в социальном центре умерли три человека

Трое людей скончались после отравления в соццентре Алтая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Основное направление работы учреждения — адаптация бывших осужденных.

Трое погибли в социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края, еще 18 госпитализированы. Информацию подтвердило местное отделение Следственного комитета России.

Как указано в релизе ведомства, первоначально было найдено тело одного из пострадавших с признаками отравления, после чего еще несколько человек воспользовались медицинской помощью с похожими жалобами.

«Некоторых из них госпитализировали, и, к сожалению, двое из них скончались в лечебных учреждениях», — сообщают представители ведомства.

Причиной гибели могла стать ротавирусная инфекция,  заявил глава центра Алик Гельфенбайн. Всего в центре находились 28 человек госпитализированы еще 18 человек. Сам глава центра не наблюдает у себя никаких подозрительных симптомов. 

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности для жизни и граждан. Дело поставлено на контроль местным СК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело россиянки нашли возле водопада в Индии. Женщина каждый день ходила к воде и занималась медитацией. Указывается, что 45-летняя туристка приехала в Индию с двумя товарищами в октябре этого года. Они втроем жили в отеле с середины месяца.

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