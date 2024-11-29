Три постояльца частного соццентра скончались в Алтайском крае

Основное направление работы учреждения — адаптация бывших осужденных.

Трое погибли в социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края, еще 18 госпитализированы. Информацию подтвердило местное отделение Следственного комитета России.

Как указано в релизе ведомства, первоначально было найдено тело одного из пострадавших с признаками отравления, после чего еще несколько человек воспользовались медицинской помощью с похожими жалобами.

«Некоторых из них госпитализировали, и, к сожалению, двое из них скончались в лечебных учреждениях», — сообщают представители ведомства.

Причиной гибели могла стать ротавирусная инфекция, заявил глава центра Алик Гельфенбайн. Всего в центре находились 28 человек госпитализированы еще 18 человек. Сам глава центра не наблюдает у себя никаких подозрительных симптомов.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности для жизни и граждан. Дело поставлено на контроль местным СК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело россиянки нашли возле водопада в Индии. Женщина каждый день ходила к воде и занималась медитацией. Указывается, что 45-летняя туристка приехала в Индию с двумя товарищами в октябре этого года. Они втроем жили в отеле с середины месяца.