Отравилась парами? Тело россиянки нашли возле водопада в Индии

Женщина каждый день ходила к воде и занималась медитацией.

Тело гражданки России Татьяны Л. нашли в районе индийского города Уттаркаши. Труп лежал возле водопада в лесу, передает ETV Bharat. По одной из версий, на слишком долго сидела в воде и отравилась природными газами.

Указывается, что 45-летняя женщина приехала в Индию с двумя товарищами в октябре. Они втроем жили в отеле с 15-го числа. Каждый день Татьяна занималась медитацией и йогой возле водопада.

Вечером 23 ноября она по своему обычаю отправилась медитировать, но в отель так и не вернулась. Персонал отправился на поиски Татьяны. В результате уборщик нашел ее тело в возле воды. Прибывшая на место полиция отправила труп на вскрытие для выяснения причин смерти.

Информацию о смерти подтвердила знакомая Татьяны на странице в соцсети. Она написала, что женщина умерла 24 ноября. Церемония прощания состоится, когда тело Татьяны доставят в российский город Магнитогорск.

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