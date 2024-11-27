Отравилась парами? Тело россиянки нашли возле водопада в Индии

|
Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

ETV Bharat: тело россиянки нашли возле водопада в Индии

Тело туристки из России нашли возле водопада в Индии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина каждый день ходила к воде и занималась медитацией.

Тело гражданки России Татьяны Л. нашли в районе индийского города Уттаркаши. Труп лежал возле водопада в лесу, передает ETV Bharat. По одной из версий, на слишком долго сидела в воде и отравилась природными газами.

Указывается, что 45-летняя женщина приехала в Индию с двумя товарищами в октябре. Они втроем жили в отеле с 15-го числа. Каждый день Татьяна занималась медитацией и йогой возле водопада.

Вечером 23 ноября она по своему обычаю отправилась медитировать, но в отель так и не вернулась. Персонал отправился на поиски Татьяны. В результате уборщик нашел ее тело в возле воды. Прибывшая на место полиция отправила труп на вскрытие для выяснения причин смерти.

Информацию о смерти подтвердила знакомая Татьяны на странице в соцсети. Она написала, что женщина умерла 24 ноября. Церемония прощания состоится, когда тело Татьяны доставят в российский город Магнитогорск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что яхта с 31 туристом на борту затонула в Египте. Также там находились 14 членов экипажа.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль в полночь 12 декабря
11:12
Ей уже 26: почему Ди Каприо не спешит жениться на модели Виттории Черетти
10:43
Подвластен любой образ: народной артистке России Галине Польских исполнилось 85 лет
10:40
Отравилась парами? Тело россиянки нашли возле водопада в Индии
10:19
Эксперты Росстата назвали самый дорогой новогодний салат 2025 года
9:59
В подмосковном Одинцово возле жилого дома взорвалась машина

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова рассекретила 10 продуктов, от которых не пучит
Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год