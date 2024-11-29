Скончалась мексиканская актриса Сильвия Пиналь

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Она была символом золотой эпохи кино родине.

Скончалась мексиканская актриса Сильвия Пиналь

Фото: Из открытых источников

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В Мехико на 93-м году жизни ушла из жизни Сильвия Пиналь — легендарная актриса, символ золотой эпохи мексиканского кинематографа. Об этом печальном событии сообщило министерство культуры страны через свою страницу в социальной сети Х.

«Ее культурное наследие служит неотъемлемой основой кино, театра и телевидения в Мексике», — отмечается в публикации.

За свою карьеру Пиналь снялась в ста фильмах, среди которых особенно выделяется ее работа в знаменитой ленте «Виридиана», которая в 1961 году была удостоена почетной пальмовой ветви. В 2016 году актриса была принята в ряды Академии кинематографических искусств и наук Голливуда

Свою карьеру девушка начала после войны, в 1948 году с небольшой роли Эмилии в фильме режиссера Мигеля Контрераса Торреса «Бамба».

Сообщалась, что последние время Пиналь тяжело болела и была госпитализирована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла народная артистка России Вера Карпова. Звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы» ушла из жизни в возрасте 91 года.

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