«Легенда Театра комедии»: умерла народная артистка России Вера Карпова

Звезда сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Морские дьяволы» ушла из жизни в возрасте 91 года.

Народная артистка России Вера Карпова ушла из жизни в возрасте 91 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Театра комедии имени Н. П. Акимова.

«С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда Театра комедии, народная артистка России, выдающийся деятель отечественной культуры», — отмечается в публикации.

Обстоятельства и причина смерти актрисы не разглашаются. Информация о дате, месте, а также времени прощания тоже пока отсутствует.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с прискорбным событием. Он отметил, что российская культура понесла невосполнимую утрату.

Актриса родилась в 1933 году в Ленинграде. Закончив Щукинское училище, она покорила сцену Театра комедии под руководством режиссера Николая Акимова. На его подмостках она блистала в более чем 80 ролях.

Кинематографическая карьера артистки насчитывает свыше 75 работ, среди которых сериалы «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и многие другие.

В 1990-е годы Карпова работала на радио и вела передачу «Бибишка — славный дружок». В 2018 и 2019 годах за вклад в театральное искусство Карпова была удостоена престижных премий «Золотая маска» и «Фигаро».

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