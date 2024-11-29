Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония официальной встречи российской делегации прошла в международном аэропорту Сунан. Рота почетного караула Корейской народной армии приветствовала гостей у трапа самолета. Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль лично встретил главу российского оборонного ведомства.

По словам Белоусова, военное сотрудничество между странами активно расширяется. В свою очередь министр обороны КНДР отметил энергичное сотрудничество с Россией и обмены, в том числе делегациями на высоком уровне.

К слову, в начале ноября Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ подразумевает, что оба государства обязуются незамедлительно оказать военную помощь друг другу в случае внешней угрозы. Также в нем прописано сотрудничество в самых разных сферах: от здравоохранения до сельского хозяйства и туризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне.













