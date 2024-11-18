Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне

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Евгения Романова
Евгения Романова 621 0

ЦТАК: Ким Чен Ын призвал армию КНДР обеспечить полную готовность к войне

Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне

Фото: www.globallookpress.com/Zhu Longchuan

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Что является причиной подготовки страны к масштабных боевым действиям?

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную готовность страны к войне. С этим заявлением он выступил в ходе встречи с командирами и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА). Об этом передает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

«Угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове», — сказал лидер КНДР.

Такое поведение «враждебных сил» является причиной подготовки страны к масштабных боевым действиям. В ходе слета командиров и политруков Ким Чен Ын раздал им указания. Он также заявил, что КНДР будет наращивать ядерный потенциал без ограничений.

В начале ноября Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ подразумевает, что оба государства обязуются незамедлительно оказать военную помощь друг другу в случае внешней угрозы. Также в нем прописано сотрудничество в самых разных сферах: от здравоохранения до сельского хозяйства и туризма.

Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР запустила семь баллистических ракет в сторону Японии. Дальность их полета, по некоторым данным, достигла 400 километров.

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