Трагедия на Алтае: три человека погибли и более 20 пострадали в соццентре «Рубикон»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 55 0

Причиной смерти постояльцев алтайского соццентра могла стать инфекция

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Названа возможная причина трагедии.

Причиной смерти постояльцев алтайского центра социального обслуживания «Рубикон» в селе Калистратиха могла стать инфекция. Об этом сообщил Роспотребнадзор РИА Новости.

Никаких других подробностей о том, какая это может быть инфекция, не приводится.

Известно, что три человека погибли и более 20 доставлены в больницу. На кадрах 5-tv.ru можно увидеть, как работники скорой помощи в специальных защитных костюмах эвакуируют пострадавших людей из центра для дальнейшей госпитализации.

Ранее стала распространяться информация о пищевом отравлении, но результаты эпидемиологического расследования этого не подтвердили.

Роспотребнадзор в Telegram-канале сообщал, расследование в связи со случившимся было организовано совместно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и Минздравом региона.

Специалисты брали пробу питьевой воды и продуктов питания, говорится в публикации. Кроме того, были отобраны смывы с продуктов и с внешней среды, а также взят биоматериал от всех пострадавших и контактных лиц.

Трагедия в соццентре «Рубикон» произошла вечером 28 ноября. Всего в учреждении находились 28 человек, среди которых пенсионеры, инвалиды и граждане предпенсионного возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде. Водитель легкового авто решил проскочить прямо перед составом.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:16
«Она меня не корит»: Харламов рассказал, как похудел на десять килограммов
15:00
За минувшие сутки ВСУ потеряли более 340 боевиков в Курской области
14:45
«Невезучий»: задержан капитан перевернувшегося в Териберке катера
14:27
Трагедия на Алтае: три человека погибли и более 20 пострадали в соццентре «Рубикон»
14:14
Порвана губа, есть переломы: в Кузбассе мать и отчим издевались над 12-летним мальчиком
14:07
Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год