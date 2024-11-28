Жуткая авария: в Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде

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В Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель легкового авто решил проскочить прямо перед составом.

В Ленобласти поезда задержались из-за жуткой аварии на путях. На переезде водитель легковушки решил проскочить прямо перед составом, и выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал.

Машинист начал экстренно тормозить. Но столкновения избежать не удалось. Электричка протаранила машину. От удара она перевернулась. Водитель погиб, машинист и пассажиры поезда не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при падении рейсового автобуса в Ленобласти пострадало шесть человек, включая четырех детей. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением в результате чего свалился в кювет.

На место прибыли следственно-оперативные группы и скорая помощь. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Автобус следовал по маршруту Тихвин-Кочково.

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Жуткая авария: в Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде

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