«Дело по душе»: какая часть работы вдохновляет россиян

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 18 0

Большинство россиян вдохновляются, когда их работа приносит пользу

«Дело по душе»: какая часть работы вдохновляет россиян

Фото: 5-tv.ru

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Четверть опрошенных признались, что пока не могут выделить ничего воодушевляющего в своих рабочих буднях.

Большее количество опрошенных россиян вдохновляются, когда их работа приносит пользу другим. Об этом сообщается в результатах опроса специалистов «Работы.ру» и «СберМаркетинга», с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Выяснилось, что большую часть россиян — 42% — вдохновляет, когда их работа приносит пользу обществу или другим людям. В то же время 38% ценят постоянное развитие и получение новых знаний внутри профессии.

Интересно, что 30% опрошенных любят сложные задачи, а 29% — командную работу и общение с коллегами.

Для 22% опрошенных работа — это возможность создать что-то новое, а вот 25% признались, что в их работе пока нет ничего вдохновляющего.

«Если выбрать дело по душе и определиться с приоритетами, можно преуспеть не только на профессиональном поприще, но и в других сферах жизни. Ведь как показало наше исследование, работа может влиять на уровень счастья», — подчеркнул генеральный директор СберМаркетинга Станислав Андреев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как противостоять стрессу и выгоранию перед Новым годом, ведь декабрь является самым сложным месяцем для сотрудников всех сфер.

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