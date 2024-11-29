Нет сил радоваться: как противостоять стрессу и выгоранию перед Новым годом
Выгорание — проблема гораздо более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы выдерживать сильный стресс, нужно заботиться о ментальном благополучии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Декабрь считается самым тяжелым и сложным месяцем. В конце года приходится, помимо обычных рабочих обязанностей, успевать составлять отчеты, искать время на бытовые хлопоты, планировать январские праздники и при этом еще вписывать в ежедневник посещение салона красоты, косметолога и шопинг, чтобы блистать на новогодних корпоративах и посиделках.
Немудрено, что многие от такого обилия дел добираются до семейного застолья в состоянии выжатого лимона, все выходные отсыпаются, а к середине января чувствуют себя разбитыми и расстроенными — долгожданные каникулы не принесли ни радости, ни новых впечатлений.
Как защититься от выгорания и поддерживать ментальное здоровье, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эксперт по планированию бизнеса и жизни, квантовый психолог и основатель центра физического и ментального здоровья Ольга Бажина.
Что такое ментальное здоровье
Фразой «сгорел на работе» сейчас уже никого не удивишь. Кстати, появилось оно в XIX веке и относилось в первую очередь к балеринам. В то время сцены театров освещались газовыми рожками без плафонов. Пробегающие мимо осветительных приборов танцовщицы довольно часто «ловили» искорки подолом тюлевой юбки и воспламенялись на глазах у зрителей. Во избежание несчастных случаев костюмы балерин стали обрабатывать противопожарной смесью. А выражение с тех пор осталось.
«Я в потоке, я в моменте»: как быть всегда в ресурсе и избежать выгорания
Ментальное или психическое здоровье — это самочувствие, при котором человек способен реализовать свой потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, ежедневно продуктивно работать и при этом вносить вклад в жизнь своего сообщества.
Ментальное здоровье подразумевает эмоциональное, психологическое и социальное благополучие.
«Люди мало обращают на это внимания. Тем не менее выгоревших людей все больше и больше. Чаще всего за последние три года выгорает молодежь. Это связано с большой нагрузкой. Век цифровых технологий накладывает свой отпечаток. И каждый день успешный человек пытается объять необъятное в режиме многозадачности», — подчеркнула эксперт.
Ежедневно приходится решать семейные вопросы, проявлять себя на работе, заезжать по делам в пару мест, выкраивать время на поход к врачам. Женщины дополнительно взваливают на себя уборку по дому, готовку и уход за детьми. Бесконечный круговорот дел, задач и дедлайнов подрывает ментальное здоровье.
«Высокая нагрузка, сильный стресс и недостаток отдыха. Мы забываем про себя. Наше здоровье надо поддерживать. Надо отдыхать, спать, правильно питаться. Посвящать хотя бы выходные семье», — перечислила психолог.
Из чего строится ментальное здоровье
Спокойствия, хорошего настроения и внутренней гармонии можно достичь, если уделять внимания четырем составляющим:
Физическая активность. Сидячая работа за компьютером крайне вредна для здоровья. Поэтому в жизни на еженедельной основе должны присутствовать прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале, плавание, бег, зарядка или любой другой вид активности на выбор. Спорт поддержит мышцы в тонусе, уберет спазмы и отеки и поможет держать вес под контролем.
Эмоциональная наполненность. Общение с близкими, посиделки с друзьями, свободное время с детьми и питомцами дают тот самый заряд энергии, который помогает справляться с жизненными трудностями.
К месту будет привести в пример притчу про шары. Каждый человек в своей жизни жонглирует пятью шарами под названием «Работа», «Семья», «Здоровье», «Друзья» и «Душа». Лишь один — первый — резиновый, и бросив, его всегда можно подобрать. А остальные четыре — стеклянные. Упустив любой, его уже не вернуть обратно.
«Не успел оглянуться — год прошел. Дети выросли. Мы не успеваем радоваться. Откладываем свои желания на потом. А наша жизнь коротка. Надо жить здесь и сейчас. В каждом дне должна быть обязательно эмоциональная составляющая. Нужно переключаться на красоту природы. Менять угол зрения, чтобы подпитывать себя положительными эмоциями», — порекомендовала эксперт.
Духовное саморазвитие. Пища для ума в виде книг, журналов, подкастов, радиопередач, фильмов и статей должна присутствовать в жизни больше, чем развлекательные материалы в пабликах и соцсетях. Стоит сделать выбор в пользу грамотного и полезного потребления контента. Если же работа как раз связана с большими объемами информации, стоит начать практиковать ежедневные медитации.
Каждый сталкивался с этим: какие необычные симптомы выдают выгорание
Материальные ценности. Нужно отделить свои потребности от чужих желаний и перестать гнаться за навязанными целями. Реклама красивых вещей, попытка заслужить чье-то одобрение, чувство вины и зависть толкают людей тратить больше, чем они зарабатывают, а потом брать дополнительную нагрузку, чтобы свести концы с концами.
«Сейчас даже в выходные люди стараются успеть доделать дела. А всех денег не заработаешь. Не нужно гнаться за деньгами, а в итоге рушится здоровье, приходится платить за лечение. А какой тогда смысл?» — задала вопрос специалист.
Что поможет избежать выгорания — полезные привычки
Чтобы избежать выгорания, достаточно следовать весьма простым рекомендациям:
- Отдыхать после рабочего дня хотя бы один час. В этот момент нужно отложить мобильный телефон и попросить близких не «атаковать» вопросами или просьбами. Если дома взять паузу не получается, можно неспешно прогуляться по улице после работы.
- Полноценно высыпаться. На сон рекомендуется отводить не менее семи или восьми часов.
- Ограничить соцсети. Бездумный скроллинг порой отнимает по несколько часов ежедневно, а вся прочитанная информация вгоняет в еще больший стресс. Если не получается отложить смартфон, стоит поставить будильник и разрешить себе только 20 минут на проверку мессенджеров.
- Гулять на природе. Хотя бы по выходным нужно выбираться в парк или лес на два часа или больше. Свежий воздух, тишина, красивые пейзажи помогут отвлечься от ежедневных проблем и подзарядиться.
- Правильно питаться. Тело необходимо насыщать витаминами, минералами, белками, жирами и клетчаткой. А вот быстрые углеводы наоборот стоит ограничивать. Вместо фастфуда и полуфабрикатов рекомендуется перейти на здоровую пищу — овощи, фрукты, орехи, мясо, рыбу, крупы. Правильное «топливо» немаловажно для общего самочувствия.
- Посвящать время семье. Проводить выходные вместе, разговаривать по душам. Важно чувствовать поддержку от близких и дарить любовь в ответ.
- Заводить новые знакомства. Непринужденное общение скрасит одиночество и поможет обрасти полезными связями и контактами.
- Искать новое занятие для развития. Хобби необязательно должно быть глобальным и всепоглощающим. Бесплатный урок танцев, небольшой онлайн-курс, вязание игрушки, необычный рецепт блюда, поход в театр, интересная книга — вдохновение можно черпать откуда угодно. Процесс обучения новому поможет выбраться из рутины.
- Практиковать благодарность. Если попробовать перечислить все, за что можно испытывать это доброе чувство, окажется, что даже самый унылый день не так уж и плох. А ложиться спать с хорошими воспоминаниями гораздо приятнее, чем с плохими.
- Искать плюсы даже в плохом. Перестроить ум замечать хорошее не так-то и просто. Но эта полезная привычка даст силы и оптимизм. Со временем положительные стороны жизни вытеснят мелкие неудачи и защитят от депрессии. Важно научиться быстро отпускать ссоры и другие неприятные эпизоды, чтобы не прокручивать их в памяти как заезженную пластинку.
86%
1.57 116.14
3.05
Нашли ошибку?