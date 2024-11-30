Иностранцев обяжут сдавать биометрию в московских аэропортах

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 35 0

Такой эксперимент стартует с 1 декабря.

Иностранцы начнут сдавать биометрию в московских аэропортах

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Arnold

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Иностранные граждане начнут сдавать биометрический контроль при прилете и вылете из московских аэропортов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что эксперимент будет проводится с 1 декабря 2024 года на четырех авиаузлах: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Там будет установлено специальное оборудование для фотографирования и дактилоскопии.

Интерфейс устройства доступен на разных языках, сама проверка займет несколько минут.

Если иностранцы откажутся от сдачи биометрии, то не смогут пересечь границу. Подобные изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств в России.

Новая система способна не только определить, находится ли человек в розыске, но и также покажет попытки въезда в Россию граждан, которые были депортированы из страны или скрылись за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили ввести лимиты для регистрации иностранцев в съемном жилье. При этом должны быть соблюдены права соседей, правила пользования и содержания жилого помещения и требования к коммунальным услугам.

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