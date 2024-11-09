В Госдуме предложили ввести лимиты для регистрации иностранцев в съемном жилье

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении числа зарегистрированных иностранцев в одной съемной квартире. Документ опубликован на сайте Госдумы.

«Количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения, предоставленного собственником в пользование иностранным гражданам», — говорится в законопроекте.

Также отмечается, что должны быть соблюдены права соседей, правила пользования и содержания жилого помещения и требования к коммунальным услугам.

На днях Совфед одобрил закон о конфискации денег, ценностей и имущества за организацию нелегальной миграции с корыстной целью. Ранее законопроект, предложенный депутатом Госдумы Петром Толстым, поддержало правительство России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД поддержали ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. В свою очередь Рособрнадзор заявил, что иностранцы, планирующие перебраться в Россию вместе с семьей, должны заранее учить своих детей русскому языку.